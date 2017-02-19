Общественные и правозащитные организации Армении обратились к генсеку ОБСЕ Ламберто Заньеру. Об этом сообщают местные СМИ.

В своем обращении они просят воздержаться от закрытия офиса ОБСЕ в Ереване. По их словам, его закрытие нанесет большой ущерб развитию демократических институтов в стране.

Обращение отправлено от имени Фондов открытого общества – Армения, правозащитной организации Хельсинкский комитет Армении, Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи и Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству.