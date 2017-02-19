В белорусском Гомеле проходит акция протеста против декрета №3 (так же известного, как «декрет о тунеядцах»), несмотря на запрет городских властей, сообщает радио «Свобода».

Отмечается, что акция проходит на площади Восстания. По данным журналиста «Свободы» Игоря Лосика, не менее 2-3 тыс. человек пришло на акцию.

На опубликованном в твиттере видео можно услышать главный лозунг пришедших на акцию. Они призвали президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку: «Нет декрету номер три — Лукашенко, уходи!»

По словам Лосика, «никогда еще столько человек на протест в Гомеле не выходило».