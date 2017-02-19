В Национальном выставочном центре Абу-Даби открылась 13-я Международная конференция и выставка оборонной промышленности «IDEX-2017», которая проходит под патронажем Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Халифы Бен Зайеда Аль-Нахайана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Азербайджанскую Республику на выставке представляют четыре делегации, которые возглавляют министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, советник министра оборонной промышленности Азад Мамедов, начальник главного управления МВД по материально-техническому обеспечению Эльчин Гасанов.

В работе выставки принимают участие 1235 компаний из 57 стран мира, которые представят перспективные оборонные технологии, системы и оборудование. В рамках выставки ведущие компании мира представят инновационные образцы техники и современные технологии, также в рамках выставки будут проводиться демонстрационные показы и стрельбы из различных образцов оружия.

IDEX – одна из наиболее представительных и авторитетных международных выставок вооружений, технологий безопасности.

IDEX неизменно привлекает повышенное внимание производителей и заказчиков вооружения и военной техники.

Вместе с этим, в рамках IDEX параллельно проходит IV Международная выставка морской оборонной промышленности «NAVDEX-2017», в которой принимает участие 99 ведущих компаний из 27 стран мира.

Экспозиция вооружений продолжит свою работу до 23 февраля.