imagespraktika-primenenija-amnistija-i-pomilovanie-v-ssha-thumb

Журналист Аршад Ибрагимов написал  президенту страны Ильхаму Алиеву прошение о помиловании. Об этом пишет издание Contact.az.

Ибрагимов  просит  учесть отбытие им половины срока наказания, а также участие в Карабахской войне. Ибрагимов просит принять во внимание  и тот факт, что он является вынужденным переселенцем.

Ибрагимов был арестован  18 июня 2014 г. в городе Гянджа по обвинению в вымогательстве. Журналиста привлекли к ответственности по жалобе  бывшего заведующего отделом образования Кяльбаджарского района Мухаммеда Багирова о шантаже его со стороны Ибрагимова.

Журналист отверг обвинения и сказал, что был оклеветан из-за публикаций о выдаче Багировым   фальшивых дипломов.  Позднее чиновника самого осудили к 10 годам  лишения свободы.

Самого Ибрагимова приговорили  к 11 годам лишения свободы.   Впоследствии апелляционный суд сократил этот срок до 10 лет. , Верховный суд Азербайджана до 5 лет тюремного заключения.

Аршад Ибрагимов сотрудничал с рядом СМИ Азербайджана.