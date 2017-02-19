Журналист Аршад Ибрагимов написал президенту страны Ильхаму Алиеву прошение о помиловании. Об этом пишет издание Contact.az.

Ибрагимов просит учесть отбытие им половины срока наказания, а также участие в Карабахской войне. Ибрагимов просит принять во внимание и тот факт, что он является вынужденным переселенцем.

Ибрагимов был арестован 18 июня 2014 г. в городе Гянджа по обвинению в вымогательстве. Журналиста привлекли к ответственности по жалобе бывшего заведующего отделом образования Кяльбаджарского района Мухаммеда Багирова о шантаже его со стороны Ибрагимова.

Журналист отверг обвинения и сказал, что был оклеветан из-за публикаций о выдаче Багировым фальшивых дипломов. Позднее чиновника самого осудили к 10 годам лишения свободы.

Самого Ибрагимова приговорили к 11 годам лишения свободы. Впоследствии апелляционный суд сократил этот срок до 10 лет. , Верховный суд Азербайджана до 5 лет тюремного заключения.

Аршад Ибрагимов сотрудничал с рядом СМИ Азербайджана.