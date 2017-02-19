В Баку и на Абшеронском полуострове завтра, 20 февраля, ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами слабый туман, сообщили Sputnik Азербайджан в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным. Температура воздуха в Абшеронском полуострове ночью составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем — 6-9 градусов тепла. В Баку ночью столбик термометра покажет 0 градусов, днем — 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится до 772 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем — 55-60%.

В регионах республики также в основном без осадков, ночью и утром местами туманно. Прогнозируется западный ветер, который периодически будет усиливаться. Ночью столбик термометра покажет 0-5 градусов мороза, днем — 6-11 градусов выше нуля. В горах температура ночью 4-9 градусов мороза, днем воздух прогреется от 0 до 5 градусов тепла.