Грузинские власти планируют отремонтировать автомагистрали, ведущие к границам с Арменией и Азербайджаном, сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры. Реконструкция автомагистралей Рустави-Красный Мост (грузино-азербайджанская граница) и Рустави-Садахо (грузино-армянская граница) осуществляется в рамках проекта улучшения скоростной магистрали Восток-Запад при финансировании Всемирного банка.

«От Рустави в направлении Садахло планируется строительство 40-километрового участка, а от Рустави до Красного Моста строительство участка в 35 километров», — отмечено в сообщении. Специалисты уже преступили к работам по проектированию. Стоимость проектирования и самой реконструкции Департамент приводит отдельно — 1 миллион 721 тысяч 933 евро и 1 миллиона 825 тысяч 937 лари (порядка 689 тысяч долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ожидается, что проектные работы завершат через 17 месяцев. После этого будет объявлен тендер на проведение реконструкции. Проект является частью плана по пространственному обустройству Грузии, который премьер-министр страны Георгий Квирикашвили представил осенью 2017 года. Пространственное обустройство Грузии — один из важных компонентов 4-пунктного плана правительства, предусматривающего развитие регионов и инфраструктуры страны.