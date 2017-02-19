В бакинском кинотеатре молодой человек сделал своей девушке необычное предложение руки и сердца.
Как передает BAKU.WS, на предложение девушка ответила согласием, после чего в зале раздались восторженные аплодисменты.
В бакинском кинотеатре молодой человек сделал своей девушке необычное предложение руки и сердца.
Как передает BAKU.WS, на предложение девушка ответила согласием, после чего в зале раздались восторженные аплодисменты.
Дата: 2017/02/19 11:38
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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