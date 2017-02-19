Министерство обороны АР сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 37 раз.

С позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Азатамут, Паравакар Иджеванского района и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах и в селах Ферехли, Джеферли Газахского района, в селе Кохнегышлаг Акстафинского района и в селе Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.