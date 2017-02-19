Новая директива Министерства внутренней безопасности США предписывает «поднять уровень первоначального отбора» для лиц, которые обратились с просьбой о предоставлении убежища. С документом ознакомилось агентство Reuters. Он еще не разослан на места, уточняет агентство.

Сотрудники иммиграционных служб должны, согласно директиве, проводить более глубокие собеседования с беженцами и тщательно выяснять, действительно ли у заявителей есть серьезные причины для обращения с просьбой о предоставлении убежища.

Документ обязывает иммиграционных офицеров «выпытывать всю необходимую информацию», чтобы удостовериться в том, что у заявителя есть веские основания опасаться за свою безопасность на родине.

При этом, отмечает агентство, в документе нет четких критерием, что можно считать такими основаниями.