В Вашингтоне состоялись переговоры между прибывшим в Соединенные Штаты премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Дональдом Трампом.

И хотя основное внимание на этих переговорах было уделено проблемам мирного урегулирования на Ближнем Востоке, в первую очередь отношениям Израиля и Палестины, тема Ирана вновь встала на повестке дня. И было бы странно, если этого не произошло, поскольку для израильского премьер-министра Иран по-прежнему является «главной угрозой на Ближнем Востоке», а недавно избранный президент США занял резко негативную позицию по отношению к официальному Тегерану.

Трамп оторвался

Во время своего визита на прошлой неделе в Лондон на переговорах с британской коллегой Терезой Мэй израильский лидер пытался всячески сделать акцент и именно на иранской теме, избегая полемики по вопросу поселений. «Иран стремится уничтожить Израиль. Он пытается завоевать Ближний Восток. Он угрожает Европе. Он угрожает Западу. Он угрожает миру. И он совершает одну провокацию за другой», — заявил Биньямин Нетаньяху.

В свою очередь Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с израильским премьером вновь подтвердил свою жесткую позицию касательно Ирана. В частности, он заявил, что приложит максимум усилий, чтобы не позволить Ирану создать ядерное оружие. «Моя администрация ввела новые санкции в отношении Ирана, и я сделаю больше, для того чтобы никогда не позволить Ирану создать ядерное оружие», — сказал Трамп.

Напомним, США в начале текущего месяца расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу «стражей исламской революции».

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один», а соглашение международного сообщества с Ираном, заключенное в 2015 году, «худшим из того, что он когда-либо видел».

Правда, президент США во время переговоров с израильским премьером не проронил ни слова о том, что откажется от этого соглашения или попытается его изменить в ходе повторных переговоров.

К тому же неожиданный уход в отставку советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, пожалуй, самого важного союзника Нетаньяху против Ирана в нынешней американской администрации, по всей вероятности, приведет к тому, что последующие переговоры между Трампом и Нетаньяху будут фокусироваться в первую очередь на попытках мирного урегулирования с палестинцами, а не на противостоянии Ирану.

Заметим, в Вашингтоне во время переговоров Трампа с Нетаньяху не было министра обороны и госсекретаря. Переговоры вели сам президент Трамп и его зять, главный советник Джаред Кушнер, пользующийся безграничным доверием тестя. При этом они вели переговоры, опираясь на то, что некоторые арабские государства в регионе, судя по всему, Египет и Иордания, уже нашли общую почву с Израилем на базе «единого врага» в лице Ирана. Видимо, после ухода администрации Обамы израильское руководство пытается создать новый альянс с традиционными союзниками, надеясь возобновить давление на Иран.

А если верить влиятельному изданию The Wall Street Journal (WSJ), то и Вашингтон в этом вопросе старается не отставать от Тель-Авива. Так, в недавней статье Ярослава Трофимова «Иран и Россия нуждаются друг в друге, несмотря на разногласия» утверждается, что администрация Трампа обсуждает с рядом арабских стран возможность создания в ближневосточном регионе военного союза, который бы противостоял Ирану и обменивался разведывательной информацией с Израилем.

По сведениям газеты, по этому поводу Вашингтон ведет переговоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Иорданией. Позже к этому союзу смогут присоединиться и другие государства. При этом ни США, ни Израиль не считались бы частью альянса, уточняет издание.

Предполагается, что по своей структуре и связующим правовым нормам новый альянс будет одного типа с НАТО. В частности, у Североатлантического альянса будет позаимствован «принцип коллективной обороны» — атака на одного из участников будет восприниматься как атака на всю организацию.

Как видим, США и Израиль настроены решительно в отношении Ирана и намерены и впредь действовать жестко касательно Тегерана.

Треугольник мировой политики

Напрашивается вопрос, насколько Вашингтон и Тель-Авив способны повлиять на укрепление сформировавшегося недавно треугольника Москва-Баку-Тегеран, ставшего уже реальностью и важным фактором не только региональной, но и мировой политики.

Вне всякого сомнения, определенные опасения на этот счет существуют. Скажем, попытки США пересмотреть ядерное соглашение с Тегераном может привести к изменению внутриполитической ситуации в Иране и ослабит реформаторов во главе с президентом Хасаном Роухани, укрепив при этом позиции консерваторов.

То есть, если политика нормализации отношений с США и Западом, на которую сделали ставку президент Роухани и его окружение, провалится, маятник может качнуться в другую сторону. И тогда при определенном раскладе развития событий мир столкнется с новым витком иранского ядерного кризиса, что в свою очередь может привести к изменению отношений Тегерана с Москвой и Баку.

Сегодня же отношения внутри этого треугольника, даже несмотря на имеющиеся некоторые проблемы, выглядят достаточно прочными и стабильными, а сама ось уже стала фактом глобальной политики. Ведь не случайно же треугольник Москва-Баку-Тегеран президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал недавно «фактом мировой, глобальной политики», а не региональным или транспортным форматом. По его словам, новый формат — «Это серьезная внешнеполитическая, геополитическая инициатива и уже реальность», и все его стороны будут делать все необходимое для «насыщения» нового треугольника.

Не всем в мире такая реальность приходится по вкусу. С приходом в Белый дом Дональда Трампа, в Тегеране это уже ощутили в полной мере и готовы оказать Вашингтону серьезное сопротивление. Следует признать, что определенное «прозрение» в отношении Трампа произошло и в Москве.

По крайней мере, первые шаги новой администрации США говорят о том, что Вашингтон в обозримом будущем вряд ли пойдет на улучшение отношений с Россией: санкции отменять конгресс не собирается, претензии к Москве касательно Крыма остаются в силе, а сотрудничество в борьбе с ИГ пока что обозначено только виртуально.

И неопределенность будущих отношений с Вашингтоном невольно подталкивает Москву к сохранении нынешних уже сложившихся тесных связей с тем же Тегераном, с которым уже налажено сотрудничество в ряде областей, в частности в военной сфере и в совместной борьбе с террористами в Сирии. Москва и Тегеран, несмотря на определенные разногласия, нуждаются друг в друге. Для Вашингтона же совершенно очевидно, что Иран является одним из наиболее важных союзников России на Ближнем Востоке, поэтому он старается «вбить клин» в отношения Москвы и Тегерана.

Что же касается официального Баку, то без всякого преувеличения можно сказать, что сегодня Азербайджан стал центром, определяющим судьбу целого региона Евразии. Не случайно в последние годы азербайджанская столица стала площадкой для установления разного рода международных контактов. Как наглядное свидетельство тому — прошедшая в минувший четверг, 16 февраля, встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда, происходившая именно в азербайджанской столице.

Баку, расположенный на стыке Запада и Востока является образцом сочетания европейской (читай – христианской) и азиатской (читай — мусульманской) культур, и сама его атмосфера благоприятно влияет на ход переговоров представителей с различными точками зрения на ту или иную проблему. К тому же Баку является столицей государства, руководители которой в последние годы стремятся проводить мудрую и дальновидную политику равноудаленности от всех мировых центров силы и одновременно желают жить с ними в мире и дружбе.

И в этой связи присутствие Азербайджана в треугольнике Москва-Баку-Тегеран выглядит вполне закономерным и логичным. Следует полагать, что предстоящий в начале марта текущего года официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран станет очередным шагом в укреплении связей внутри оси Москва-Баку-Тегеран.

Сергей Александров, «Москва-Баку»