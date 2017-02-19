Российский блогер и финансист Слава Рабинович в беседе с журналистами издания «Гордон» дал своё прогноз относительно того, что в конечном итоге ждёт президента России Владимира Путина. Эксперт считает, что для Путина слабость обернётся предательством — как только российский президент сильно ослабнет, он не сможет рассчитывать на поддержку своего окружения, поскольку все эти друзья «разбегутся, как крысы».

Как считает Рабинович, наглядные подтверждения этому украинцы и россияне могут наблюдать прямо в новостном потоке — когда в России определённых представителей окружения Путина «подвешивают на крючок», они сразу отказываются от поддержки Путина, «превращаются в политических деятелей и сваливают из России, в том числе в Украину». К таким ситуациям Рабинович относит и эмиграцию экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

«То, что Вороненков мразь, это один аспект», — говорит Рабинович. Он также подчёркивает, что ещё недавно поддерживавшие режим Путина соратники внезапно «переобуваются», бегут в Украину, откуда начинают называть Путина Гитлером. Рабинович уверен, что так поступят абсолютно все «друзья» президента России, как только он даст слабину.