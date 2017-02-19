Телезрители привыкли видеть Ираду Зейналову строгой ведущей новостных телепрограмм и бесстрашным корреспондентом в «горячих точках». Но к 45-летию Ирады Автандиловны, которое она отметит 20 февраля, сайт t7-inform.ru решил открыть ее истинное лицо.

Покорная дочь

Ирада родилась в Москве в семье азербайджанца и русской. «Меня воспитывали как азербайджанку – строго, – признается она. – До 20 лет в девять вечера я должна была железно быть дома. Впервые поцеловалась почти в двадцать. А то, что я курю, папа узнал, когда я в кругу коллег отмечала получение «ТЭФИ». Мне было 34 года. Я долго прятала сигарету под столом. Потом подумала, что это неудобно и глупо: главный редактор, коллеги вокруг, а я прячу сигарету. И когда папа увидел меня курящей, он побледнел, но сделал вид, что ничего не замечает». Именно из-за отца, который был для нее непререкаемым авторитетом, Ирада чуть не оставила мечту о журналистике. В молодости он сам работал журналистом и уверил дочь, что это не для нее. Так что после школы Ирада получила специальность инженера-технолога порошковых материалов, прошла стажировку в Америке и… попала на телевидение в качестве переводчика с английского. А потом стала редактором и корреспондентом. Папа дочерью очень гордился, а однажды даже пожертвовал собой. Когда «Первый канал» отправил Ираду на три года работать в Лондон, с ней поехала мама – присмотреть за внуком. «А папа, настоящий азербайджанский мужчина, вообще не умеет готовить, – рассказывает Ирада. – Уезжая, мама облепила весь холодильник памятками, как сварить яйца, макароны, картошку. Мы звонили ему: «Как живешь, что ешь?» – «Всё хорошо, съел все шесть десятков яиц. Теперь сварил картошку и ее ем, но масла у меня нет». Когда мама через полгода вернулась, обнаружила, что папа сбросил килограммов двадцать. Ее ждал страшно довольный скелет!»

Утончённая журналистка

Работу на телевидении Зейналова начинала в тихой сфере культурной журналистики и переквалифицировалась случайно. «Помню, сижу я такая вся культурная и пишу про что-то бесконечно прекрасное, – рассказывает она. – И вдруг входит координатор и бросает в воздух: «Кто хочет в Сочи?» На дворе август. Отвечаю: «Я». – «Быстро беги к руководству». Бегу. В коридоре коллега спрашивает: «Куда бежишь?» – «К руководству, хочу в Сочи». А я таким культурным корреспондентом была, что про другую жизнь вообще ничего не знала. Коллега хмыкнул и посоветовал: «Если ты правда хочешь в Сочи, зайди со словами: «Я позиционирую себя в качестве универсального корреспондента». Не задумываясь о смысле фразы, я бодро ее оттарабанила у руководства. Узнав, что я хочу в Сочи, начальник тоже почему-то хмыкнул и сказал: «Ну это твой выбор…» Думаю: почему все так реагируют? Прихожу к координатору, она сообщает: «Через полчаса борт из Раменского». А это значит МЧС. Говорю: «Секундочку. А что мы делаем в Сочи?» Она отвечает: «Там смерч прошел, много погибших. Через полчаса борт вылетает, поэтому быстрее». В Сочи Ираде пришлось спать на полу полуразрушенной школы и мыть голову из колонки, чтобы выходить в эфир в приличном виде. Как ни странно, возвращаться в культурные корреспонденты она уже не пожелала.

Напуганная жена

«Я всегда тянулась к тому, чтобы выйти замуж по-азербайджански, – признается Ирада. – Моя мечта – в отношениях быть вечно второй, которая обеспечивает возможность мужчине быть таким, каким он хочет, делать то, что он хочет». Неудивительно, что сердце телеведущей покорил человек мужественной профессии. 20 лет она прожила в браке с военным корреспондентом Алексеем Самолетовым, который во время теракта в Буденновске был в числе журналистов, поменявшихся местами с заложниками. В жизни он человек не менее смелый и от жены ждал того же. «А у меня фобия – боюсь опускать голову в воду, – говорит Ирада. – После свадьбы мы поехали в путешествие в Австралию и отправились на кораблике плавать с масками. Я надеялась искупаться и позагорать на палубе, но Леша стал уговаривать: «Надевай маску и плыви смотреть на рыбок! Это же здорово!» Я сидела, плакала в маску, уговаривала себя опустить лицо в воду и думала: «Ну почему я не могу сказать мужу, что боюсь?!» Тем не менее второй раз Зейналова вновь вышла замуж за военного корреспондента – Александра Евстигнеева – с еще более пугающими увлечениями. «Саша – альпинист, причем одержимый, – рассказывает она. – Этим летом мы вместе отправились на Маттерхорн в Швейцарию. Они с другом заходили на гору, а я отсиживалась в доме. Саша позвонил мне с горы и сказал: «Мы словили холодную ночевку, не волнуйся». Я залезла в новости и увидела, что накануне два британца тоже словили холодную, насмерть. Можете представить, как я провела ночь… Утром, как суслик, уже стояла внизу и смотрела на Маттерхорн. Сама я в горы ни-ни. У нас жесткое распределение: мужчина идет в гору, я сижу под горой».

Виноватая мать

Поскольку Ирада и Алексей постоянно пропадали в командировках, их сын Тимур много времени проводил с бабушкой и дедушкой. «Когда ребенку исполнялось пять лет, меня срочно отправили в Тунис, – вспоминает Зейналова. – Из этого Туниса абсолютно нечего было привезти в подарок ребенку, поэтому я тащила огромный глиняный барабан, обтянутый буйволиной кожей. Понятно, что подарок дурацкий, но не могла же я, пропустив день рождения, еще и с пустыми руками приехать… Когда пропустил какие-то важные моменты в жизни ребенка, откупаешься игрушками. У меня этих пропущенных моментов миллион. Я себя чувствовала из-за этого матерью-ехидной, поэтому когда меня отправили спецкором в Англию и мы с Тимуром уехали жить в Лондон, я скупала там все игры, до которых могла дотянуться. Мы увезли из Англии 70 кг «Лего». Я не хотела тащить всё это богатство в Москву – Тим уже большой, зачем ему? Но жадный ребенок всё упаковал в коробки и сказал, что это пригодится его детям». Кстати, Тимур к маме никаких претензий из-за ее неженской работы не имел – скорее, наоборот. «Когда мы вернулись в Москву из Израиля, где я была военным корреспондентом, он сказал: «Ты мне такая не нравишься. Раньше у меня была клевая мама, от которой пахло слезоточивым газом, она всё время боролась с боевиками и сепаратистами. А теперь ты ходишь на каблуках, красишь глаза и ведешь себя, как девчонка», – со смехом вспоминает Ирада.