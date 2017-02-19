Президент США Дональд Трамп не сможет заставить российского президента Владимира Путина отдать аннексированный Крым Украине.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

По его словам, «сдача Крыма является для Путина самоубийством». Однако он уверен в том, что американский лидер сможет оказать влияние на политику российского президента в других вопросах.

Каспаров рассказал, что введенные против РФ санкции являются не такими серьезными, как могли бы быть. При этом даже в этом виде они оказывают серьезное влияние на российскую экономику.

«Совершенно очевидно, что Путин ставил перед собой задачу любой ценой этой санкции отменить. А, судя по всему, он провалился. И это означает, что санкции будут сохраняться», – считает оппозиционер.

Он прогнозирует серьезные проблемы для Путина и его окружения в случае, если в Вашингтоне решат, что РФ представляет для них серьезную угрозу.