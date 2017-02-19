В Лерике ураганный ветер и метель создали проблемы на дорогах, ведущих в села района. Как сообщает АПА, ураганный ветер вчера около 16 часов дня сменился метелью. На дороге Лерик-Зуванд в движении автотранспорта возникли проблемы. Проблемы наблюдаются на дорогах, ведущих в села Келвез, Пирасура, Оранд, Мундигах, в целом, в 12 территориальных единиц.

На территории села Чайруд дорога полностью перекрыта из-за снежного завала.

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