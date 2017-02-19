Воспитанница детского дома Парвана Алджанова, участвующая проекте НТВ «Ты супер!», поделилась своими впечатлениями после успешного исполнения в первом туре.

«Я смогла преодолеть волнение и прийти к тому, к чему так долго стремилась. Я счастлива», — поделилась с изданием «Спутник» Парвана.

17-летнюю Парвану приехал поддержать Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль оглы.

«Я благодарна послу, что он не оставил меня без внимания. Горжусь тем, что он приехал на мое выступление», — сказала Парвана.

Жюри в составе певицы Ёлки, музыкального продюсера Виктора Дробыша, певца Стаса Пьехи, известной эстрадной исполнительницы и оперной певицы Маргариты Суханкиной единогласно нажало зеленую кнопку, каждый из них восхищался глубоким тембром голоса участницы.

Участниками проекта стали 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.

Азербайджан на конкурсе представляют Парвана Алджанова из города Баку и Хошгедем Мехтиева из города Гянджа, которые были выбраны в ходе предварительных кастингов НТВ.

В проекте «Ты супер!» принимают участие талантливые дети, которые остались без попечения родителей — воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемных семей.