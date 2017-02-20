Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что правительства стран должны направить часть средств на борьбу с грядущей угрозой — биологическим терроризмом. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Business Insider.

По словам Гейтса, вполне вероятно, что в современных реалиях злоумышленник может синтезировать смертельную версию опасного вируса, например оспы или гриппа.

«Дело в том, что мы не связываем меры обеспечения безопасности здоровья с международной безопасностью на свой страх и риск. Появится ли это по воле природы или из руки террориста — эпидемиологи говорят, что стремительный, передающийся воздушно-капельным путем патоген может убить более 30 млн человек менее чем за год», — сказал филантроп.

Ссылаясь на данные эпидемиологов, Гейтс обратил внимание на то, что подобная вспышка смертельной инфекции может появиться в течение 10-15 лет. Он также напомнил, что в 1918 году смертельный штамм гриппа убил от 50 до 100 млн человек.

Однако, по словам Гейтса, на современном этапе этому вполне могут противостоять биотехнологии, новые лекарства и вакцины.