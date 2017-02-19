Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер рассказал в интервью ТАСС о перспективах встречи президентов Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Отвечая на вопрос, как вы оценивает сейчас ситуацию в регионе Нагорного Карабаха, Занньер ответил:

«В последние несколько дней опять были инциденты. Мы очень встревожены происходящим. В Мюнхене были встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) с главами МИД Азербайджана и Армении. Дискуссия была позитивной, но значительного прогресса нет. С нашей стороны, мы готовы запустить все механизмы, о которых стороны договорились. Мы готовы в момент, когда будут созданы условия, запустить механизм расследования инцидентов. Но мы не можем заменить стороны в принятии решений. К сожалению, прогресс ограничен, и я не вижу понимания о возможности, сроках, повестке встречи лидеров двух стран, чтобы состоялся саммит. Это не актуально пока, в любом случае.

В то же время есть ухудшение ситуации на месте с использованием тяжелого вооружения и жертвами среди гражданских лиц».