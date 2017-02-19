Медали различного достоинства для Олимпийских игр 2020 года в Токио изготовят из золотых, серебряных и бронзовых элементов, полученных из старых мобильных устройств, передает РИА Новости со ссылкой на ОТР.

В Японии установили специальные ящики для сбора, куда можно принести свой устаревший гаджет и сдать на переработку для дальнейшего производства наград. Более ста человек уже отдали свои ненужные сотовые аппараты в первый день акции.

Целью такого проекта является сокращение расходов на проведение летних Олимпийских Игр-2020, на организацию которых уже потрачено свыше 25 миллиардов долларов. Японские власти рассчитывают собрать около восьми тонн металлов, чтобы изготовить все комплекты медалей для предстоящей Олимпиады.

Токио выбран столицей Олимпиады-2020 на сессии МОК в сентябре 2013 года. Игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября. Всего на спортивные мероприятия Игр будет продано более 7,5 миллиона билетов.