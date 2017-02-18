Более десяти тысяч человек в субботу вечером вышли на акцию протеста в Тиране у офиса премьер-министра Албании с требованием провести свободные и честные выборы, сообщает агентство Рейтер.

Демонстранты собрались перед офисом премьера Эди Рамы и развернули гигантский тент, который стал политическим символом протеста. Примечательно, что семь лет назад, сам Рама со сторонниками развертывал подобный тент, когда требовал пересчета голосов на выборах.

Албанцы будут голосовать на парламентских выборах 18 июня, спустя четыре года после того как коалиция левоцентристов премьера Эди Рамы победила демократов.

Правящая коалиция с тех пор выиграла все местные выборы, однако представители демократов выразили недовольство по поводу результатов выборов. В частности, представители Демократической партии (ДП) заявили, что у них отобрали победу нечестным путем, и призвали провести реформы, которые бы гарантировали честные выборы.

«Давайте держаться вместе, чтобы добиться свободных и честных выборов, чего можно достичь, только прогнав это преступное правительство и заменить его правительством технократов за свободные выборы. Свободные выборы или никаких выборов», — цитирует агентство лидера ДП Баши Лулзима, сказанные своим сторонникам в субботу на митинге в Тиране.