Старый лимузин Дональда Трампа выставили на продажу в Великобритании на одном из аукционов. Стартовая цена равняется $62 тыс.

Речь идет о модели Cadillac персональной сборки. Так как американский президент очень любит называть своим именем свою собственность (дома, самолеты, отели и т. д.) автомобиль получил название Cadillac Trump. Лимузин выпустили в 1988 году. При этом пробег у машины составляет всего лишь 72,4 тыс. км. Машина оснащена пятилитровым бензиновым двигателем.

Продаваемый Cadillac Trump пять раз менял владельцев, первым из которых был сам Трамп. Сообщается, что автомобиль снялся в нескольких фильмах.

Директор аукциона Exchange and Mart Том Купар-Эванс полон надежд на удачную продажу: «В настоящее время к персоне Дональда Трампа возник огромный интерес во всём мире. Мы считаем автомобиль хорошей инвестицией и возможностью приобрести часть истории» (цитата по ВВС).