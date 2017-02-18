Москва удовлетворена тем, что отношения с Тбилиси нормализуются, но говорить об отмене виз можно будет только после налаживания дипотношений и повышения уровня безопасности в регионе.

Как передает РИА Новости. об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается отношений между Россией и Грузией в целом, то наши представители — Карасин и Абашидзе — недавно встречались в очередной раз… мы удовлетворены тем, что отношения начинают все-таки нормализовываться, растет товарооборот… у нас налаживается и расширяется география авиационного сообщения», — сказал Лавров журналистам по итогам встреч на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Лаврова, между РФ и Грузией «существенно» либерализована визовая политика, и сейчас «практически по любому необходимому поводу грузинские граждане могут посещать РФ».

«Что касается безвизового режима, еще раз подчеркну — это достаточно сложный вопрос, он связан не только с отсутствием дипотношений, но еще и с необходимостью обеспечивать безопасность в тех условиях, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье, вообще регионы Южного Кавказа, становятся маршрутами, которые активно пытаются использовать боевики, экстремисты, террористы и наркоторговцы», — добавил российский министр.

Он отметил, что когда будет налажено полноценное взаимодействие между российскими и грузинскими правоохранительными органами, «когда все эти риски могут быть в максимальной степени пресечены с обеих сторон, тогда, наверное, можно будет говорить о дальнейшем облегчении визового режима».

«Но такое взаимодействие между правоохранителями уж точно трудно налаживать в отсутствие дипломатических отношений», — резюмировал Лавров.