На некоторых сайтах муссируются не соответствующие действительности сообщения о том, что цены на лекарства будут регулироваться по новым правилам.

Как сообщает АПА, об этом говорится в сообщении секретариата Тарифного (ценового) Совета.

Тарифный совет сообщает, что в законодательстве нет никаких изменений в связи с урегулированием цен на лекарственные средства.

Совет еще раз напоминает, что регулирование цен на лекарственные средства происходит в соответствии с «Правилами регулирования цен на прошедшие государственную регистрацию лекарственные средства осуществление контроля за этими ценами», утвержденного решением Кабмина от 3 июня 2015 года и «Инструкцией о методах расчета цен на лекарственные средства», утвержденной решением Тарифного совета от 21 июля 2015 года.

Оптовые и розничные цены на лекарственные средства утверждаются Тарифным советом с учетом соответствующих дополнений Кабмина и единые цены применяются на территории всей страны. Изменения в оптовых и розничных ценах на лекарственные средства могут быть внесены лишь на основании решения Тарифного совета.