В Баку мать бросила на улице 12-летнюю дочь.

Как передает Xezerxeber.az, девочка, которой всего 12 лет, размещена в приюте Общественного объединения «Союз детей Азербайджана».

3 дня назад мать бросила девочку перед приютом и ушла, несмотря на мольбы ребенка.

Как рассказывает девочка, мать ее регулярно избивала. Женщина даже не пускала ребенка в школу, она не получает образования. Пока девочка проходит реабилитацию.

Тем не менее ребенок говорит, что с нетерпением ждет того дня, когда придет ее мать.