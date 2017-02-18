«Грузия всегда была частью России, мы одна нация», — заявил депутат российской Госдумы Владимир Жириновский в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«Это уже привычка, доведенная до самосознания думать, что у России с Турцией должна быть прямая граница. Непонятно, почему посередине находится Грузия? Грузия всегда была частью России. Мы вместе, мы одна нация. Какие там должны быть заграждения. Давайте начнем прямо с Сарпи, что вблизи Батуми, вот там и будет российско-грузинская граница. Зачем лишняя головная боль, когда возможно свободное передвижение грузов и людей. Лучше запустим поезд Ереван-Тбилиси-Сухуми- Москва. Давайте начнем с этого! Связь между людьми будет осуществляться легче, пусть даже экономическая. А вы все о заграждениях говорите! Заграждения должны стоять там, где их поставил царь России, и ни у кого нет права до них дотрагиваться. Я обломаю руки любому, кто это сделает », — заявил Жириновский.