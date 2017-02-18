Министры «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) на встрече в Мюнхене договорились добиваться прекращения огня в Донбассе и начать подготовку политического процесса в рамках минских соглашений («Минск-2»).

Как передает ТАСС, об этом по итогам консультаций «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Он также отметил, что существующий формат «четверки» будет сохранен, а США в него включены не будут.

Габриэль уточнил, что представители формата проведут новую встречу в скором времени для начала политического процесса в рамках минских соглашений. «Мы через несколько недель проведем новую встречу для подготовки работы над политическим процессом, но без перемирия и отвода тяжелого вооружения запустить политический процесс нельзя», — сказал он.