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В Баку поскользнулись на льду и получили травмы 25 человек.

Как передает Olke.az, из них 24 человека получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

С 1 февраля по сей день поскользнувшись на льду получили травмы около 200 человек.