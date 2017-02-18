В Баку поскользнулись на льду и получили травмы 25 человек.
Как передает Olke.az, из них 24 человека получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.
С 1 февраля по сей день поскользнувшись на льду получили травмы около 200 человек.
В Баку поскользнулись на льду и получили травмы 25 человек.
Как передает Olke.az, из них 24 человека получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.
С 1 февраля по сей день поскользнувшись на льду получили травмы около 200 человек.
Дата: 2017/02/18 21:02
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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