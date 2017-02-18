В Баку поскользнулись на льду и получили травмы 25 человек.

Как передает Olke.az, из них 24 человека получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Вчера в Баку поскользнулись и получили травмы 10 человек, 7 из которых были размещены в больницы.