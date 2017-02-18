Число пострадавших при сходе пассажирского поезда с рельсов в Бельгии возросло до 27 человек, из них трое получили серьезные ранения.

Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Libre Belgique, электричка из трех вагонов сошла с рельсов при выезде с вокзала города Левена в центральной части Бельгии. Один человек погиб, первоначально сообщалось о 20-25 раненых. По данным телеканала VRT, погибший не был пассажиром поезда.

В результате аварии железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента устанавливаются.