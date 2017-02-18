Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) в субботу провело операции по очистке 3000 кв. метров территории, предусмотренной для прокладки автодороги в село, было обнаружено 78 осколков разорвавшихся боеприпасов, сообщили Trend в ANAMA.

Мин и неразорвавшихся боеприпасов не обнаружено.

Со дня начала операций в Джоджуг Марджанлы по разминированию и по сегодняшний день очищена территория в 105266 кв. метров, 23 дома и найдено и обезврежено пять неразорвавшихся боеприпасов.