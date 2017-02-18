Соединенные Штаты намерены принять меры для того, чтобы Иран не угрожал Ираку и другим партнерам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Как передает ТАСС, об этом заявил на встрече с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Майкл Пенс.

Как сообщила по итогам этих переговоров пресс-служба Белого дома, Пенс «подчеркнул, что мы (то есть США) не позволим Ирану угрожать стабильности наших (американских) партнеров в регионе, включая Ирак».

Пенс и аль-Абади также заявили о важности сохранения темпов борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) и сотрудничества в освобождении Мосула от ее боевиков, согласились с тем, что неотложной задачей является «экономическое восстановление Ирака». При этом заместитель главы американской администрации дал высокую оценку «продолжающемуся сотрудничеству между иракскими силами безопасности и (военизированными курдскими формированиями) «пешмерга».

Кроме того, вице-президент США и глава правительства Ирака рассмотрели «благоприятные возможности для укрепления двусторонних отношений», «продвижения общих интересов, в том числе обеспечения более тесного экономического сотрудничества». В связи с этим Пенс и аль-Абади «подтвердили приверженность долгосрочному партнерству» между Вашингтоном и Багдадом, опирающемуся на соглашение о стратегических рамках двусторонних отношений.