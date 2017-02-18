Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках 53-ей Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем и Генеральным секретарем ОБСЕЛамбертом Занньером.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в ходе встречи министры довели до внимания, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Австрией.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам, стоящие на повестке дня ОБСЕ и приоритете Австрии, как действующего председателя.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Ереванского офиса ОБСЕ. Министр Эльмар Мамедъяров еще раз довел до внимания собеседников, что Азербайджан обеспокоен противоречащей мандату деятельностью Ереванского офиса ОБСЕ и позицию Азербайджана по этому вопросу.