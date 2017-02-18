Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на территории страны будут признаваться документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей», сообщается на официальном сайте Кремля.

Как передает Газета.ру, в соответствии с текстом указа, на территории России будут признаны действительными документы «удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств», которые были выданы в Донецкой или Луганской областях украинцам и лицам без гражданства, проживающим на данных территориях на постоянной основе.

Вышеуказанным лицам также будет разрешено въезжать и выезжать из России без оформления виз. Отмечается, что данные меры были решено принять «временно, на период до политического урегулирования ситуации» в Донецкой и Луганской областях.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия официально не признавала паспорта «ДНР» и «ЛНР» .