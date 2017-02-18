«В деморализованной армии противника такие случаи будут учащаться высоким темпом».

Как сообщает АПА, об этом заявил бывший командир корпуса, генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров, комментируя информацию об очередной смерти военнослужащего армянской армии.

По его словам, причинами увеличения случаев смерти и ранения военнослужащих армянской армии за последнее время, стали нарушение уставных отношений, недисциплинированность, самоуправство и общий хаос, царящий в армянском обществе.

Отметим, что проходящий службу на наших оккупированных территориях 19-летний солдат Лерник Осян 8-го февраля около 11:45 был найден мертвым на посту. Сообщается, что солдат умер при невыясненных пока обстоятельствах. Л.Осян из села Одзун области Лори Армении был единственным ребенком в семье.