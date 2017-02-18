В Азербайджане утверждены новые правила регулирования цен на лекарства, сообщает в субботу Тарифный (ценовой) совет.

Как передает Тренд, согласно новым правилам, Тарифный (ценовой) совет не будет определять напрямую цены на лекарства. Лекарственные средства будут продаваться с учетом специальной надбавки к цене, по которой они были закуплены оптовыми компаниями. Оптовые компании не смогут делать надбавку более 20 процентов от покупной цены лекарства. Чем выше будет покупная стоимость, тем ниже будет торговая маржа.

Оптовые компании смогут делать надбавку к цене на лекарства, покупная стоимость которых составляет 5-20 манатов, не более 17 процентов, 20-50 манатов — не более 13 процентов, 50-100 манатов — не более семи процентов от покупной цены. Надбавка к цене на лекарства, покупная цена которых составляет более 100 манатов, не может превышать трех процентов.

В аптечных (розничных) ценах торговая маржа будет относительно выше. Так, к ценам на лекарства стоимостью до 50 манатов может быть надбавка до 20 процентов, 50-100 манатов — до 13 процентов, выше 100 манатов — до 11 процентов.

Подробнее с новыми правилами можно ознакомиться по следующей ссылке: http://www.tariffcouncil.gov.az/documents/DVT.pdf