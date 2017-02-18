Депутат Киевской областной Рады, этнический армянин Армен Шахарьянц, сделал заявление о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА из пресс-службы Платформы в заявлении говорится:

«Вновь подчеркивая уважение и поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Азербайджан и Армения, а также международно-признанных границ обоих государств, понимая важность выполнения соответствующих резолюций принятых Советом Безопасности ООН, а также резолюций и решений других международных организаций подчеркивая важность и выражая поддержку усилиям Минской Группы ОБСЕ по решению конфликта, ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянских и азербайджанских народов, Отмечая с сожалением, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны, поддерживаю идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов.

Любые конфликты нужно решать мирным путем. Я приветствую это начинание. Худой мир лучше доброй ссоры, и это факт . Я открытый человек. Я против войны, и готов приехать в Баку. По этой причине я объявляю о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».