18 февраля Президент Азербайджанской РеспубликиИльхам Алиев встретился в Мюнхене с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешом.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.На встрече президент Ильхам Алиев еще раз поздравил Антонио Гуттереша по случаю избранием его Генеральным секретарем ООН. Глава государства с удовольствием вспомнил проведенные с ним в Баку встречи.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что армия Азербайджана в результате отражения провокации армянских вооруженных сил в апреле прошлого года на линии соприкосновения, освободила часть азербайджанских земель от оккупации. Глава государства сказал, что запланированный на 20 февраля «референдум» о внесении изменений в конституцию непризнанной «Нагорно-Карабахской республики» незаконен, и что ряд международных организаций выразили протест в связи с этим. Президент сообщил, что это в очередной раз доказывает, что Армения не заинтересована в решении конфликта.

Антонио Гутерреш поинтересовался, из чего состоят основные условия в процессе решения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Глава государства сообщил, что должны быть освобождены 7 прилегающих к Нагорному Карабаху районов, беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться к своим очагам, в регионе должны быть размещены миротворческие силы. Именно после этого, возможно проведение референдума о статусе Нагорного Карабаха. Президент Ильхам Алиев подчеркнул значения вмешательства Генерального секретаря ООН Антонио Гетерреша в существующую ситуацию, для придания точка ускорению процессу.