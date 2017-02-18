Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе конференции по безопасности в Мюнхене заявил о том, что России необходимо возобновить военное сотрудничество с НАТО, передает РИА «Новости».

«Главный мой ответ на ваш вопрос, и я сообщил об этом генеральному секретарю НАТО, заключается в том, чтобы все эти опасения и подозрения снимать, нужно возобновить военное сотрудничество», — сказал С.Лавров.

По его словам, на прошедшей встрече между ним и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава альянса в окружении своих заместителей не смог сказать, что НАТО уже готова к этому.

Министр выразил сожаление по этому поводу, добавив, что «без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь в том, что касается решения проблем безопасности».

По мнению главы МИД России, расширение НАТО привело к беспрецедентному за последние 30 лет уровню напряженности в Европе.

Он также указал, что Москва не согласна с обвинениями в свой адрес в попытках подорвать либеральный мировой порядок.

«Мы категорически не согласны с теми, кто обвиняет Россию и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок», — сказал министр, добавив, что кризис данной модели мира был запрограммирован.