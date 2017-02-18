«Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики предложила Иранской национальной компании создать совместную международную компанию».

Об этом АПА сообщил заместитель министра нефти Ирана, генеральный директор Национальной нефтяной компании Али Кардор. А.Кардор сообщил условия для учреждения совместной национальной компании: «Самое главное, чтобы была поставлена цель, определено месторождение для начала работы. Пока что, по этим вопросам ведутся переговоры. Если эти вопросы будут согласованы, то две страны учредят международную компанию».

А.Кардор сообщил, что SOCAR сделал предложения Ирану обмен нефтью (нефтяной своп), в данное время этот вопрос рассматривается. «Конечно же, с давних времен наши страны проводили обмен нефтью. Мы хотим сделать этот обмен еще активнее».

А.Кардор в связи с последним состоянием добычи нефти сказал, что Иран планирует в следующие два месяца довести добычу нефти до 4 млн. баррелей в день.