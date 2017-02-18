Более 800 японских детей из семи школ города Татикава недалеко от Токио получили пищевое отравление.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK, дети жаловались на боли в животе и тошноту с вечера пятницы. Другая телекомпания TBS сообщила о 500 пострадавших школьниках, однако данных о тяжелых случаях не поступало, это касается также пятерых госпитализированных детей.

Предполагается, что школьники отравились обедами, которые готовит в городе Татикава комбинат питания для школ. Всего 17 февраля там были приготовлены обеды для 3000 человек. Теперь в комбинате проводится санитарная проверка, он временно прекратил работу до 24 февраля.