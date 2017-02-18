Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы.

«В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход подготовки предстоящего официального визита в Россию министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова», — указано в сообщении на сайте МИД РФ, передает Интерфакс.

Кроме того, стороны обсудили проведение совместных мероприятий по случаю 25-летия установлению дипломатических отношений между странами.

В ходе встречи Григорий Карасин и Полада Бюльбюль оглы также рассмотрели вопросы двусторонней и международной повестки дня.