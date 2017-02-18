Международная коалиция во главе с США заявила в субботу об уничтожении командного штаба ИГИЛ в медицинском комплексе западного Мосула.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Reuters, западный Мосул пока остается под контролем террористов, в то время как восточную часть города иракские военные смогли освободить в ходе операции, продолжающейся с октября 2016 года.

«Коалиция смогла установить…, что ИГИЛ не использовали здание ни для каких медицинских целей, и мирные жители не попадали на объект»,- цитирует агентство заявление коалиции.

Сообщается, что авиаудар был нанесен в пятницу, число ликвидированных боевиков не уточняется.

По данным агентства Рейтер, террористы последнее время стали использовать госпитали, школы, мечети и церкви в качестве укрытий в западном Мосуле.