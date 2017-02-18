Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом встречи с генеральным секретарём МАГАТЭ Юкио Амано пошутил относительно возможной «прослушки» в ходе переговоров.

Как передает RT, глава МИД России подошёл к двери, которая располагается в дальнем углу комнаты, приоткрыл её, спросив: «Что тут у нас? Дверь? Стена? Не подслушивают?».

Россия считает очень полезным сотрудничество с МАГАТЭ и отмечает роль организации в выполнении договоренностей по иранской ядерной программе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем МАГАТЭ Юкио Амано на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает агентство РИА Новости.

«Рад возможности обсудить сотрудничество России с МАГАТЭ. Мы считаем это сотрудничество очень полезным», — сказал Лавров.

«Хотел бы сегодня поднять некоторые конкретные вопросы, подчеркнуть роль, которую играет МАГАТЭ не только в выполнении обычных обязанностей согласно уставным документам, но и в реализации договоренностей по иранской ядерной программе», — добавил глава МИД РФ.