Президент США Дональд Трамп сделал шутливый комментарий по поводу возраста во время визита на завод корпорации Boeing.

Как передает Лента.ру, американский журнал Bustle назвал высказывание сексистским.

В пятницу, 17 февраля, Трамп побывал в городе Чарлстон в штате Южная Каролина, где ему показали новый пассажирский самолет Boeing Dreamliner. Глава государства выразил восхищение лайнером. «Что может выглядеть так хорошо в 30 лет? Самолет», — отметил он.

Как отмечается в статье Bustle, президент таким образом косвенно унизил женщин этого возраста, намекнув, что даже воздушное судно в 30 лет выглядит лучше, чем они.

Издание Us Weekly охарактеризовало шутку Трампа как ужасную. Журнал отметил, что главу государства из-за этого комментария также раскритиковали в соцсетях.

В январе Трамп опубликовал в Twitter фото, на котором он готовил речь для инаугурации. Снимок стал поводом для множества шуток, так как интернет-пользователи сочли его слишком неправдоподобным.