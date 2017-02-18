Умер актер Уоррен Фрост, который сыграл роль доктора Уилла Хэйворда в сериале «Твин Пикс». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фрост умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни в своем доме в Миддлбери.

«Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорогого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни», — сообщил сын актера, сценарист «Твин Пикса» Марк Фрост.

Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах «Твин Пикса». Его можно будет увидеть в продолжении сериала, которое выйдет на экраны 21 мая.