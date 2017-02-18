Россию необходимо привлечь к ответственности из-за ситуации в Украине. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Что касается Украины, то мы должны привлечь Россию к ответственности», – сказал Пенс и отметил, что Кремль должен уважать Минские соглашения, «начиная с деэскалации насилия на Востоке Украины».

По его словам, «США будут продолжать настаивать на необходимости привлечения России к ответственности, даже когда мы ищем нового соприкосновения, которое, как верит президент (Трамп – ред.) можно найти», – цитирует Пенса Корреспондент.net.