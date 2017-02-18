Генштаб Турции готовится пересмотреть запрет на поездки сотрудников ВС Турции в Россию, сообщает агентство Анадолу.

После инцидента со сбитым российским самолетом, нарушившим воздушные границы Турции, были предприняты ряд мер, в частности, в адрес командования родами войск направлены предписания о пересмотре списка государств, в которые разрешаются поездки военнослужащих. Тем самым был введен запрет на поездки персонала ВС Турции в Россию.

После начала процесса нормализации отношений между Турцией и Россией действие данного запрета вновь стало темой обсуждений. Генштаб Турции обратился за мнением к представителям соответствующих подструктур, которые в целом выступили за снятие запрета на поездки в Россию. Данная позиция была доведена и до сведения МИД и Министерства национального обороны страны.

Ожидается, что Генштаб Турции в скором времени может отменить запрет на поездки военнослужащих в Россию.

Согласно нормативным документам ВС Турции персонал может находиться в запланированных поездках за рубежом сроком на 30 дней в течении одного календарного года.

Кроме того, турецкие военнослужащие могут находится за границей с целью повышения квалификации и участия в семинарах.