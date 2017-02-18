Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США и их союзников, в том, что они вооружали террористические группировки, включая «Исламское государство», передает РИА Новости.

«Ошибки были сделаны в самом начале. Но самой большой ошибкой было вооружать группу террористов, которые являются угрозой не только для Сирии, но носят глобальный характер. Те же люди, которые вооружали ИГИЛ, ранее вооружали Саддама Хуссейна и «Аль-Каиду». Группа стран, которых США называют союзниками, а также сами Соединенные Штаты, и тут я ссылаюсь на самого президента Трампа, который в ходе своей избирательной кампании назвал ИГ созданием США», — заявил Зариф в интервью телеканалу CNN.

По его словам, помимо финансовой и другой помощи террористическим группировкам, еще одной причиной возникновения ИГ стала «оккупация» территории арабских стран иностранным контингентом вопреки воле правительств этих стран.

«Я считаю, что присутствие иностранных войск на территории арабских стран вопреки воле их правительств побуждает этих экстремистов объединяться и вербовать новых боевиков из числа неблагополучной молодежи», — заявил глава МИД Ирана.