Дочернее предприятие государственной «Белоруснефти» Beloil Polska заключила сделку с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) о поставке 600 тыс. баррелей нефти с отгрузкой в феврале. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба иранской компании.

«Это первая закупка (Белоруссией — прим. ред) иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году», — отметили в NIOC.

16 февраля о готовящейся сделке сообщило агентство Reuters. По данным источников агентства, иранская нефть сначала будет доставлена в порт Одессы в Черном море или Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Белоруссию.