Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля встретился в Мюнхене с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, сообщает пресс-служба президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля встретился в Мюнхене с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2017/02/18 13:22
Раздел: Азербайджан, Важно
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