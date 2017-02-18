Международному сообществу после окончания холодной войны так и не удалось окончательно наладить отношения с Россией. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией», — сказала глава немецкого правительства.

Канцлер Германии заявила, что будет трудиться во благо установления хороших отношений с РФ.

«Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС», — констатировала Меркель.

«Я буду неустанно работать над тем, чтобы мы с Россией смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам», — подчеркнула она.

Действие Основополагающего акта Россия — НАТО необходимо сохранить в силе, заявила Меркель.

«Необходимо не отказываться от акта Россия-НАТО, не отказываться от него, даже учитывая сложное время», — сказала она