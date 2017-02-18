19 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В некоторых местах будет слабый туман.

Юго-западный ветер вечером заменит северо-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Юго-западный ветер вечером заменит северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3° мороза, днем 5-9° тепла. В Баку ночью ожидается 1-3° мороза, днем 5-7° тепла. Ночью и утром дороги покроются льдом.

В районах Азербайджана погода в основном ожидается без осадков. В отдельных местах будет туман. Западный ветер переменно усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5°, днем 6-10° , в горах 10-15°, в высокогорных районах ожидается 16-21° мороза, днем от 2 градусов до 3 градусов мороза.

Температура воздуха ночью составит 0-3° мороза, днем 5-9° тепла. В Баку ночью ожидается 1-3° мороза, днем 5-7° тепла. Ночью и утром дороги покроются льдом.

В районах Азербайджана погода в основном ожидается без осадков. В отдельных местах будет туман. Западный ветер переменно усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5°, днем 6-10° , в горах 10-15°, в высокогорных районах ожидается 16-21° мороза, днем от 2 градусов до 3 градусов мороза.